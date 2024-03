Apple TV+ a les contenus les mieux notés... et les moins nombreux

Apple TV+ est en tête d'un classement, et il est plutôt flatteur puisqu'il s'agit d'une étude de Self Financial sur les notes des contenus des différents services de streaming sur IMDb , qui est la plus grosse base de données collaborative du monde. Apple TV+ s'offre une note en légère progression de 7,18 sur 10, devant HBO Max qui se distingue du reste de la mêlée comprenant Disney+, Paramount+, Netflix et Hulu, avant une chute des notes pour Peacock et Prime Video qui referment le classement.Un second graphique permet toutefois de mieux comprendre la réalité des différents catalogues proposés : celui d'Apple est absolument anémique avec seulement 271 contenus (films ou séries) de disponibles ! À l'inverse, celui d'Amazon est gargantuesque avec 13 827 contenus. Même si les fonds de catalogue rachetés par certaines plateformes font baisser la note moyenne, aucune plateforme ne propose moins de contenus très bien notés qu'Apple : Netflix a par exemple dix fois plus de contenus dont la note IMDb est supérieure à 8 qu'Apple TV+.Bien sûr, bon nombre des abonnés des plateformes de streaming s'intéressent principalement aux nouveautés et aux créations originales, mais il faut un rythme soutenu dans les sorties pour s'offrir le luxe de snober les fonds de catalogue. Malheureusement, Apple ne communique pas le moindre chiffre sur l'audience d'Apple TV+. Les analystes s'accordent toutefois sur la probabilité que dans ce classement, Apple TV+ soit bon dernier, les estimations les plus optimistes plaçant le service à 7% de parts de marché contre 22% pour Prime Video, 21% pour Netflix, 15% pour HBO Max, 12% pour Disney+, 11% pour Hulu et 8% pour Paramount+.