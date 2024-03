Les premières coques d'iPhone 16 en vadrouille

Après les schémas industriels puis les modèles industriels , voici les premières coques destinées à l'iPhone 16 dont la photo a été publiée par Sonny Dickson . Chaque année, les accessoiristes s'y prennent avec plusieurs mois d'avance pour préparer leurs coques et étuis destinés à la future gamme d'iPhone devant être lancée en septembre. Les intérêts économiques sont énormes, et les fabricants s'assurent ainsi d'obtenir les bonnes dimensions par le biais de canaux plus ou moins officiels : les fuites d'accessoires au printemps sont ainsi généralement très fiables.On retrouve ainsi le positionnement vertical des appareils photos et un flash positionné en dehors du bloc protubérant. Sur les iPhone 13 et 14, les appareils photos sont positionnés en diagonale avec un flash intégré au bloc. Il est probable que le retour à un positionnement vertical soit dû à la possibilité de filmer des vidéos en 3D pour l'Apple Vision Pro : pour créer de telles vidéos, il est en effet indispensable que les deux appareils photos soient au même niveau lorsque l'iPhone est tenu horizontalement.

Rendu par MacRumors

L'iPhone 16 doit également intégrer le bouton d'action à la place du commutateur de sonnerie, et on peut deviner sur les coques la présence du bouton de capture , sur la même tranche que le bouton d'allumage, qui sera spécifiquement dédié à l'appareil photo. De multiples autres évolutions seront au programme de l'iPhone 16 : vous pouvez retrouver les principales nouveautés attendues sur cet article