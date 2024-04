Apple Watch : bientôt la fin pour les bracelets milanais et à maillons ?

Apple serait-elle en train de se débarrasser de ses stocks de bracelets milanais et de bracelets à maillons ? Selon MacRumors , Apple proposerait à ses employés américains une remise de 40% sur ces deux modèles qui existent depuis les débuts de l'Apple Watch en 2015. Il y aurait également un rabais de 50% sur des modèles Black Unity et Pride Edition ainsi que le bracelet Sport dans le coloris Minuit.Il arrive régulièrement qu'Apple mette en place des remises spéciales pour ses employés, et cela ne trahit pas forcément un renouvellement à venir. Dans le cas des bracelets d'Apple Watch, il semble toutefois probable qu'Apple souhaite écouler certains modèles avant septembre : les rumeurs pointent en effet vers une Apple Watch Series 10 qui arborerait un nouveau design avec un nouveau système de bracelets dont les attaches prendraient moins de place. La transition ne se ferait sans doute pas d'un seul coup, puisque l'Apple Watch SE ne devrait pas évoluer cette année, mais les bracelets milanais et à maillons sont plus souvent associés à des modèles haut de gamme et Apple pourrait donc cesser de les proposer avec l'ancien système d'attache.