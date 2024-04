L'iPhone 6 Plus est obsolète, l'iPad mini 4 devient vintage

L'iPhone 6 Plus vient d'être ajouté à la liste des produits obsolètes d'Apple , ce qui signifie qu'il n'est plus possible d'obtenir la moindre réparation sur ce modèle auprès du SAV d'Apple ou du réseau de réparateurs officiels. Pour réparer un écran ou remplacer une batterie, il faut désormais passer par les réparateurs tiers. Lancé en septembre 2014 aux côtés de l'iPhone 6 et son écran de 4,7", l'iPhone 6 Plus avec sa très grande diagonale de 5,5" est resté deux ans au catalogue avant son retrait.L'iPhone 6 a été vendu plus longtemps dans certains pays, ce qui explique pourquoi il bénéficie d'un sursis : il est devenu « vintage » en octobre 2022 et devrait donc atteindre l'obsolescence cet automne, deux ans plus tard. C'était la première fois qu'Apple déclinait ses smartphones dans deux tailles différentes, et il s'agissait des premiers modèles à prendre en charge Apple Pay.L'iPad mini 4 lancé en 2015 est également devenu « vintage » aujourd'hui, ce qui signifie qu'Apple cesse d'assurer la production des composants nécessaires à sa réparation. Il est toujours possible d'obtenir une réparation auprès du réseau officiel, mais dans la limite des pièces détachées disponibles. Il va donc être de plus en plus difficile d'obtenir satisfaction sur ce point, jusqu'à l'obsolescence définitive dans deux ans.