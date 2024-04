Apple lancerait bien les AirPods 4 et les AirPods Max 2 cette année

De nouveaux modèles d'AirPods d'entrée de gamme et une mise à jour du casque AirPods Max : voilà ce que prévoirait Apple pour la fin de cette année 2024, selon les sources industrielles de l'analyste Jeff Pu cité par 9To5Mac . Le rafraichissement de la gamme serait relativement urgent pour enrayer la baisse de la demande : malgré la révision prévue à temps pour les fêtes de fin d'année, Apple prévoirait une baisse de 4% de ses ventes sur 2024, à 55 millions d'unités.Il faut dire que les modèles proposés par Apple en entrée de gamme ne sont plus tout jeunes avec les AirPods 2 qui sont sortis en 2019 et sont vendus 149 €, et les AirPods 3 qui sont sortis en 2021 et sont vendus à partir de 199 €. Si on en croit le journaliste Mark Gurman qui est souvent bien renseigné, Apple devrait mettre ces deux modèles à la retraite cette année, avec des AirPods 4 déclinés dans deux versions avec ou sans technologie de réduction active du bruit. Est-ce que cela entraînera une augmentation du ticket d'entrée ? Pas si sûr : on pourrait même avoir droit à une baisse , affirmait Ming-Chi Kuo l'année dernière.Pour ce qui est des AirPods Pro avec leurs embouts en caoutchouc, la prochaine mise à jour ne serait pas prévue avant 2025, sans que l'on sache quelles seront les évolutions apportées par ces futurs modèles. En haut de gamme, le casque AirPods Max devrait quant à lui bien avoir droit à une révision cette année mais Apple pourrait se contenter du minimum avec le remplacement du connecteur Lightning par le standard USB-C et de nouveaux coloris.