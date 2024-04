watchOS 11 pourrait laisser l'Apple Watch Series 4 de côté

La future mise à jour majeure du système d'exploitation de l'Apple Watch pourrait abandonner la prise en charge de l'Apple Watch Series 4, selon les sources du site iPhoneSoft . Tandis que watchOS 10 nécessite au minimum une Apple Watch Series 4, watchOS 11 serait compatible avec l'Apple Watch Series 5 ou ultérieur. Tous les modèles d'Apple Watch SE et Ultra continueraient d'être pris en charge.Deux ans après l'abandon de l'Apple Watch Series 3 avec watchOS 9, cette évolution semble parfaitement crédible. Lancée en 2018 , l'Apple Watch Series 4 apportait un nouveau design intégrant de nouveaux écrans plus grands avec des coins arrondis, des capteurs de nouvelle génération, et c'était la première montre d'Apple à embarquer un électrocardiographe. Les nouveautés de watchOS 11 seront dévoilées à la WWDC 2024 le 10 juin : le système passera ensuite l'été en version bêta avant la sortie en septembre.