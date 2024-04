Un aperçu du redesign à venir d'iOS 18 ?

L'interface de l'iPhone et de l'iPad pourrait évoluer sur iOS 18 avec un design s'inspirant de celui de visionOS sur le casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro. C'est Mark Gurman qui lançait cette rumeur fin-février, et le site MacRumors a reçu une image, prétendument obtenue auprès d'un développeur d'Apple, montrant l'application Appareil photo légèrement remaniée. C'est subtil, mais on voit bien l'inspiration de visionOS sur les boutons qui semblent gagner en relief avec des réflexions sur les bordures.Nos confrères ne sont pas en mesure d'authentifier cette image, mais cela correspond en tout cas assez bien à ce que l'on attend de l'interface d'iOS 18 qui sera officiellement présenté à la WWDC 2024 le 10 juin . Outre l'évolution de design, Apple dévoilera de multiples évolutions majeures dans les fonctionnalités du système, incluant une refonte de Siri carburant à l'intelligence artificielle.