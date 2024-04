macOS 14.5, watchOS 10.5 et tvOS 17.5 entrent en version bêta

C'est parti pour un nouveau cycle de versions bêtas. En plus d'iOS 17.5 qui permet la distribution d'apps sur le web dans l'UE et de visionOS 1.2 qui apporte les Personas spatiaux , Apple a hier soir distribué aux développeurs les premières versions bêta de macOS 14.5, watchOS 10.5 et tvOS 17.5.Le programme de ces trois futures mises à jour semble bien maigre à ce stade, puisqu'aucune découverte particulière n'a été faite depuis hier soir. Certaines évolutions apparaîtront peut-être au fil du développement dans les prochaines semaines... L'arrivée des versions finales est attendue dans le courant du mois de mai.