Les Beats Solo4 seraient lancés début mai

Le casque Beats Solo4 sera commercialisé le jeudi 2 mai, selon des informations reçues par le site 9To5Mac . Huit ans après la sortie du Solo3, le casque aurait droit à une franche évolution technique même si le design n'évoluerait qu'à la marge — on a déjà pu voir des visuels qui sont très proches des modèles actuels. Le tarif serait de 199,99 dollars, sans changement par rapport au Beats Solo3 qui prendrait sa retraite. En France, le tarif actuel est de 229,95 € chez Apple

Nos confrères ont reçu une fiche technique qui confirme le passage du connecteur micro-USB au plus récent standard USB-C, incluant la prise en charge de l'audio sans perte de haute définition. La prise jack serait également conservée. De nouveaux composants amélioraient la qualité du son, notamment avec de nouveaux transducteurs de 40 mm promettant plus de clarté et une gamme dynamique plus large, et il y aurait aussi le suivi dynamique des mouvements de la tête pour l'audio spatial. L'autonomie passerait à 50 heures, soit dix de plus que les précédents modèles. Le casque prendrait également en charge le Bluetooth 5.3, de nouveaux micros améliorant la qualité des appels téléphoniques, la compatibilité avec l'application Localiser d'Apple ou encore l'appairage en un clic pour Android.