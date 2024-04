Le séisme à Taïwan impacte la production de puces Apple Silicon

Un séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter a frappé Taïwan hier matin. C'était le plus fort depuis 25 ans. Il y a neuf morts, de multiples blessés et beaucoup de dégâts dans les infrastructures de l'île. C'est là où se situent plusieurs usines majeures de TSMC, le fondeur qui fabrique l'intégralité des puces Apple Silicon. Bloomberg rapporte que ces usines ont été évacuées et que la production de toutes les machines à lithographie EUV, utilisées pour les processeurs dont la finesse de gravure est inférieure à 7 nm, a été interrompue. Plus aucun processeur d'Apple ne sortait alors des lignes de production de TSMC.Une usine de TSMC produisant les puces de process N3 aurait subi des dégâts structurels, jusqu'au niveau des poutres et des piliers porteurs. Une autre ligne de production aurait rapporté des dégâts touchant directement les wafers, ces disques sur lesquels sont produits les puces. La production de puces se fait 24h/24 dans un environnement très particulier avec un strict contrôle de l'atmosphère et une faible tolérance aux vibrations. Toute perturbation peut ainsi détruire une partie de la production et nécessiter une remise en place qui ne se fait pas d'un claquement de doigts.Certaines lignes de production ont repris dans la journée, mais l'étendue précise des dégâts et du retard accumulé n'est pas connue alors que se préparent actuellement les puces A18 qui équiperont la gamme d'iPhone 16 en septembre. Apple et TSMC travaillent activement à réduire leur dépendance de Taïwan : une usine de TSMC est actuellement en construction en Arizona avec une première tranche qui sera opérationnelle l'année prochaine.