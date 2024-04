La détection des traqueurs indésirables arriverait sur iOS 17.5

Cet appareil n'est pas certifié sur le réseau Apple Find My. Vous pouvez le désactiver et l'empêcher de partager sa localisation avec son propriétaire. Pour cela, suivez les instructions fournies sur le site web du fabricant de cet appareil.

L'iPhone est déjà capable de détecter un AirTag inconnu suivant son utilisateur à la trace, mais pas les traqueurs d'autres marques n'étant pas certifiés Find My. Ce pourrait être bientôt le cas, à en croire des portions de texte trouvées par le site 9To5Mac dans l'application Localiser sur la version bêta d'iOS 17.5. La détection n'est pas encore active, mais Apple a clairement commencé son intégration :

La détection d'AirTags indésirables sur Android

Suite à la recrudescence d'usages abusifs de traqueurs Bluetooth pour suivre des personnes à leur insu, Apple et Google ont annoncé l'année dernière la mise en place d'un standard contre le pistage . Depuis l'été dernier, les AirTags indésirables sont bien détectés par Android mais on attend toujours l'implémentation d'Apple. Plusieurs fabricants majeurs de traqueurs comme Samsung, Tile, Chipolo, Eufy et Pebblebee ont publiquement exprimé leur intérêt à prendre en charge ce nouveau standard.