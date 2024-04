Apple explorerait la piste d'un robot domestique

Apple dispose d'une équipe explorant diverses pistes dans la robotique domestique, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Cela irait du simple bras motorisé permettant à un écran de pivoter pour suivre les mouvements de son utilisateur, typiquement pour un futur modèle de HomePod destiné à la cuisine, à des appareils beaucoup plus ambitieux prenant la forme de robots capables de suivre leur propriétaire au sein de son domicile. Le tout saupoudré d'intelligence artificielle, avec une collaboration entre la division matérielle d'Apple et les équipes spécialisées dans l'IA de John Giannandrea.

Amazon Astro

Apple est à la recherche de sonet estime que la maison connectée fait partie des opportunités à poursuivre. Menée en parallèle du projet de véhicule électrique autonome depuis abandonné , cette phase exploratoire aurait été lancée il y a déjà quelques années. Elle prendrait place dans un bâtiment situé près du siège d'Apple à Cupertino, dans lequel Apple aurait reproduits diverses pièces typiques d'un domicile. De multiples idées plus ou moins sérieuses et ambitieuses seraient testées. Mark Gurman cite même l'idée d'un robot humanoïde capable de réaliser des tâches ménagères, y compris la vaisselle dans un évier traditionnel, mais les challenges techniques seraient tels que rien ne pourrait aboutir avant la prochaine décennie.On ne sait pas ce qui aboutira de ces recherches, et Apple ne le sait pas non plus. La robotique est en tout cas une piste sérieuse pour les principaux fabricants, comme Amazon qui a développé son robot Astro en 2021 et qui a tenté — en vain — de racheter l'entreprise iRobot qui conçoit les aspirateurs autonomes Roomba. Apple investit lourdement dans l'intelligence artificielle : si les annonces attendues cette année devraient être uniquement logicielles, ce n'est qu'une question de temps avant qu'Apple imagine de nouvelles applications matérielles.