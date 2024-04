De nouveaux modèles d'iPad repérés dans une base de données

Mise à jour 13:19 :

Deux autres références sont apparues, a repéré MySmartPrice : A2898 et A2899.

De nouvelles références d'iPad sont apparues dans la base de données du, a repéré le site 91mobiles . Dans certains pays, Apple doit réaliser des dépôts réglementaires avant de commercialiser de nouveaux appareils. Cela peut donc parfois nous indiquer l'arrivée imminente de nouveaux produits. Les informations sont minces, puisque l'on n'a que deux numéros de modèles : A2836 et A2837.C'est moins que ce que l'on attend puisqu'il devrait y avoir un minimum de quatre références rien que pour l'iPad Pro qui est décliné en deux tailles avec des versions Wi-Fi ou cellulaires, mais c'est au moins le signe qu'Apple se prépare à un lancement.Pour rappel, Apple aurait pris un peu de retard dans le développement de ces nouveaux modèles, initialement attendus au début du printemps mais qui devraient finalement sortir en mai . L'iPad Pro subirait une grosse refonte avec la puce M3, un nouveau design avec de nouveaux écrans OLED, une caméra horizontale un nouvel Apple Pencil et peut-être l'intégration des aimants de MagSafe pour la recharge sans fil. L'iPad Air passerait quant à lui à la puce M2 avec quelques évolutions mineures connexes (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3), peut-être un nouvel appareil photo, et il y aurait pour la première fois une grande version de 12,9" en plus de la diagonale existante de 10,9".