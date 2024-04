iPadOS 17.5 devrait apporter le menu sur l'état de santé de la batterie

"iPad must be regularly used while not connected to power to show maximum capacity."



"This is the number of times iPad has used your battery's capacity."



"The iPad battery is performing as expected."



"iPad batteries, like all rechargeable batteries, have a limited lifespan and may eventually need to be serviced or replaced."



"The original battery was designed to retain X capacity at X cycles under ideal conditions. Actual battery performance depends on a number of variables, including how iPad is used and charged regularly. The one-year warranty includes service for defective batteries in addition to rights provided under local consumer laws."

Après l'iPhone, ce devrait bientôt être au tour de l'iPad d'accueillir un menu présentant clairement l'état de santé de la batterie, incluant le nombre de cycles. MacRumors a en effet déniché de multiples références à cette nouveauté dans le code source d'iPadOS 17.5, actuellement en version bêta.

(lire : iOS 17.4 simplifie l'affichage de l'état de la batterie sur l'iPhone 15)

Le menu n'apparaît sur aucun des modèles d'iPad testés par nos confrères. Il est possible que l'implémentation ne soit pas encore complète puisqu'il s'agit d'une version bêta, mais il est plus probable qu'Apple réserve cette évolution aux prochains modèles d'iPad Air et d'iPad Pro attendus pour le mois de mai . Sur l'iPhone, l'affichage du nombre de cycle est d'ailleurs réservé à l'iPhone 15