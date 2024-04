iPhone 16 : des bordures plus fines difficiles à obtenir

Les bordures autour de l'écran de la gamme d'iPhone 16 gagneraient en finesse grâce à une nouvelle technologie nommée Border Reduction Structure (BRS). C'est sur le bas de l'écran que cela se joue, là où la dalle est repliée sur elle-même pour rejoindre ses connecteurs qui se trouvent en-dessous. Cette pliure serait plus compacte, réduisant ainsi l'épaisseur de la bordure.Une première rumeur provenant du Sisa Journal a mentionné cette évolution le mois dernier, et l'information est maintenant confirmée par le site coréen The Elec , qui ajoute que les écrans BRS nécessiterait de nouvelles techniques de fabrication qui seraient particulièrement exigeantes et qui poseraient problèmes aux fournisseurs d'Apple. Pour le moment, aucun d'entre eux ne serait parvenu à obtenir un rendement suffisant ! Il n'est cependant pas question d'un plan B : cela pourrait avoir une incidence sur les coûts, mais a priori pas sur la viabilité du projet.

Visuel par The Apple Hub

Apple avait déjà réduit les bordures autour de l'écran de l'iPhone 15 Pro l'année dernière : on était alors passé de 2,2 mm à 1,5 mm. Pour l'instant, les rumeurs restent floues sur les modèles qui seraient concernés par la technologie BRS : il est possible que seuls les modèles Pro y aient droit, et cela permettrait d'ailleurs de limiter l'augmentation de la taille du châssis due à l'intégration de dalles légèrement plus hautes avec un iPhone 16 Pro passant de 6,1" à 6,3" et un iPhone 16 Pro Max passant de 6,7" à 6,9".La prochaine grande évolution dans la quête perpétuelle d'un iPhone « qui ne soit qu'écran » devrait concerner la Dynamic Island, cette pilule logeant les différents capteurs de Face ID. Apple pourrait en réduire la taille dès l'année prochaine avec l'iPhone 17 Pro grâce à l'intégration des capteurs sous la dalle OLED. Il ne resterait alors plus que la webcam de visible, dans un poinçon circulaire.