Les nouveaux iPads lancés durant la deuxième semaine de mai ?

Les tant attendus nouveaux modèles d'iPad seraient lancés durant la deuxième semaine de mai, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Le journaliste base cette estimation sur une mise à jour déjà prévue des panneaux publicitaires des Apple Stores, signe qu'il y aura des nouveautés à ce moment-là. Et vu que l'on n'attend pas grand chose d'autre que de nouvelles tablettes durant le printemps...Les rumeurs au sujet des nouvelles générations d'iPad Air et d'iPad Pro tablaient initialement sur un lancement dès mars, mais Apple aurait accumulé les retards sur le développement des fonctionnalités spécifiques à iPadOS et sur l'assemblage des dalles OLED des futurs modèles Pro.Côté matérielle, il faut s'attendre à une révision relativement mineure de l'iPad Air avec l'inclusion d'une puce M2 plus récente, quelques évolutions marginales (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3), peut-être un nouvel appareil photo, et pour la première fois une déclinaison en deux tailles de 10,9" et 12,9". Du côté de l'iPad Pro, c'est une franche montée en gamme qui se profile avec la puce M3, un nouveau design articulé autour de dalles OLED, une caméra horizontale et la possible intégration des aimants de MagSafe pour la recharge sans fil. Cela pourrait se traduire par une hausse des tarifs, ce qui expliquerait l'arrivée d'un grand modèle d'iPad Air.Deux autres annonces connexes devraient être au programme, avec un nouveau Magic Keyboard destiné à l'iPad Pro qui aurait un châssis en aluminium et un trackpad plus large, ainsi qu'un nouvel Apple Pencil 3 qui serait sensible à la pression des doigts compatible avec l'application Localiser et peut-être compatible avec l'Apple Vision Pro