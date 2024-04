L'iPad mini 7 et l'iPad 11 pas avant l'automne ?

Apple devrait lancer l'iPad Air M2 et l'iPad Pro M3 en mai mais il ne faut pas s'attendre à une révision des modèles d'entrée de gamme avant l'automne, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Le stade de développement de ces futures tablettes permettrait d'espérer un lancement à temps pour les fêtes de fin d'année, mais Mark Gurman n'exclut pas un report au début d'année 2025.Les évolutions attendues seraient d'ailleurs assez mince. Du côté de l'iPad mini, il n'y aurait pas grand chose de plus qu'une puce plus récente (le modèle actuel embarque la puce A15). Du côté de l'iPad 11, le journaliste estime qu'il s'agira d'une version à moindre coût de l'iPad 10, sans doute avec une puce plus récente (A14 aujourd'hui) mais sans grandes autres évolutions. Il y aura peut-être une mise à jour de l'appareil photo et quelques évolutions de routine comme la prise en charge du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6E, mais il ne faut pas s'attendre à un changement de design ou quoi que ce soit d'envergure.Apple a anticipé l'attente autour de ses modèles d'iPad d'entrée de gamme, et c'est pourquoi on trouve des remises particulièrement importantes chez les revendeurs en ce moment : à l'heure où nous écrivons ces lignes, il est par exemple possible d'obtenir l'iPad 9 dès 366 € au lieu de 439 € (-17%), l'iPad 10 dès 449 € au lieu de 589 € (-24%) et l'iPad mini 6 dès 596 € au lieu de 659 € (-10%). Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres en temps réel sur notre comparateur de prix