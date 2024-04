Apple TV : l'intégration d'une webcam toujours envisagée par Apple

L'Apple TV, ce petit boîtier multimédia qui vient se placer sous le téléviseur, sera-t-il un jour équipé d'une webcam ? Apple aurait sérieusement envisagé cette idée il y a trois ans dans le cadre d'un projet fusionnant le HomePod et l'Apple TV pouvant prendre la forme d'une barre de sons. Apple a depuis intégré FaceTime à tvOS 17 , et c'est l'iPhone qui fait alors office de webcam, positionné sur un pied ou directement accroché au téléviseur . Le projet d'intégrer un HomePod à l'Apple TV serait quant à lui dans les limbes , Apple étant apparemment très indécise sur la stratégie à poursuivre dans le secteur de la domotique.Ce n'est pas pour autant qu'Apple aurait abandonné l'idée d'intégrer une webcam à l'Apple TV, rapporte Mark Gurman sur Bloomberg . Le calendrier serait toujours incertain, mais Apple aurait en tout cas commencé à travailler sur de nouveaux gestes de main permettant de piloter tvOS sans télécommande. Apple verrait également un intérêt à disposer d'une caméra permanente dans le salon afin de seconder les caméras externes de son casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro.En attendant d'avoir des rumeurs plus précises, il faudra se contenter d'une mise à jour mineure pour l'Apple TV : l'année dernière, Mark Gurman évoquait un nouvel Apple TV qui recevrait une puce plus récente en 2024, sans que l'on sache si de nouvelles fonctionnalités particulières seraient au programme. Le modèle actuel, lancé en octobre 2022 , embarque la puce Apple A15.