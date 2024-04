Apple aurait un accord avec Shutterstock pour entraîner son IA

Apple aurait signé un accord avec la banque de photographies Shutterstock, rapporte Reuters , dans l'objectif d'entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Shutterstock, qui est également propriétaire de la plateforme Giphy, aurait une base de données de plus de 425 millions de photos. Apple ne serait pas la seule à avoir obtenu une licence de Shutterstock : Reuters cite également Amazon, Google, Meta, Microsoft et OpenAI, avec des contrats initiaux situés entre 25 et 50 millions de dollars, revus à la hausse depuis.Apple aurait beaucoup investi pour s'offrir des fermes de serveurs dédiés à l'intelligence artificielle, et ses travaux sur le sujet ne sont pas secrets puisqu'elle publie des papiers de recherche, par exemple sur son modèle MM1 dédié à l'analyse d'images. Apple a confirmé qu'il y aurait des annonces relatives à l'IA à la WWDC en juin prochain, incluant une probable refonte de Siri , mais a priori sans fonctionnalités génératives. Apple estimerait en effet que son modèle ne serait pas encore en mesure de s'attaquer frontalement à la concurrence, et des négociations seraient en cours pour une intégration de services tiers comme Gemini de Google ou ChatGPT d'OpenAI à iOS 18.