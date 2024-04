Localiser : Google lance son réseau Find My Device

Google a hier officialisé l'arrivée de son réseau Find My Device, qui reprend les grandes lignes du réseau Localiser d'Apple. Il fonctionne exactement sur le même principe, faisant appel aux millions d'appareils Android (à partir d'Android 9) pour repérer les appareils compatibles et les traqueurs à proximité grâce à leur connexion Bluetooth. Les appareils de l'utilisateur apparaissent sur une carte, affichent leur niveau de batterie et il est possible de les faire sonner pour mieux les repérer.À compter du mois de mai, Chipolo et Pebblebee commercialiseront des traqueurs compatibles avec ce réseau. D'autres modèles conçus par eufy, Jio, Motorola et d'autres marques arriveront plus tard dans l'année. Ces traqueurs seront compatibles avec l'initiative conjointe d'Apple et Google pour lutter contre le pistage : l'iPhone sera ainsi capable de les repérer et d'avertir son utilisateur s'il est suivi à la trace par un traqueur inconnu. Cette possibilité devrait a priori arriver avec iOS 17.5 qui est actuellement en version bêta.