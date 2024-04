Apple Silicon : TSMC va construire une troisième usine aux États-Unis

TSMC, qui produit l'intégralité des puces Apple Silicon, va bénéficier d'une subvention de 6,6 milliards de dollars du département du commerce américain pour la construction d'une troisième usine à Phoenix en Arizona, a annoncé la Maison Blanche. Avec un objectif d'ouverture en 2030, cette nouvelle usine produira des puces à une finesse de 2 nanomètres, et sera prête pour les évolutions suivantes . L'investissement total de TSMC en Arizona est ainsi porté à 65 milliards de dollars, et c'est le plus gros investissement jamais réalisé d'une société étrangère sur un nouveau projet sur le sol américain.La première usine de TSMC en Arizona produira des puces à une finesse de 4 nanomètres dès l'année prochaine , et une seconde ligne de production pourra concevoir des puces de 3 nanomètres à compter de 2026. Sans surprise, Apple a déjà confirmé qu'elle serait cliente . Apple comme TSMC cherchent à réduire leur dépendance de Taïwan : diversifier leur chaîne de production permet de limiter les risques, qu'ils soient naturels ou géopolitiques, l'île de Taïwan étant revendiquée par la Chine et étant régulièrement au coeur de tensions. Sur cet aspect, Taïwan va ainsi progressivement perdre un précieux bouclier.