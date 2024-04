Le passe Navigo arrivera sur l'iPhone d'ici fin mai

Il devait initialement arriver en 2023 mais Île-de-France Mobilités a dû faire face à des problèmes juridiques et il a finalement été annoncé pour le premier trimestre 2024 . Nous voici en avril et le passe Navigo n'est toujours pas disponible sur l'iPhone., a déclaré Île-de-France Mobilités a iGeneration . Le retard ne devrait pas être trop important :On notera que la phrase est au conditionnel, signe qu'Île-de-France Mobilités n'exclut pas totalement la possibilité d'un retard. Sauf énième rebondissement, ce devrait en tout cas être opérationnel pour les Jeux olympiques en juillet. Paris sera alors la première ville européenne à intégrer la carte d'abonnement de son réseau de transport public à l'iPhone, et non pas seulement la validation par carte bancaire. Les négociations avec Apple auront été particulièrement longues : Valérie Pécresse en avait fait la première annonce en 2017