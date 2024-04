iPad Pro M3 : iPadOS 17.5 confirme les nouveaux écrans

Les prochains modèles d'iPad Pro embarqueront de nouveaux écrans, et 9To5Mac en a trouvé la preuve dans la version bêta d'iPadOS 17.5 qui renferme de nouveaux firmwares destinés à gérer ces nouvelles dalles. À en croire les rumeurs qui pointent toutes dans la même direction, ce sont des dalles OLED qui seront utilisées par Apple sur l'iPad Pro M3, et elles remplaceront à la fois l'écran LCD du modèle 11 pouces et l'écran Mini-LED du modèle 12,9 pouces. La version finale d'iPadOS 17.5 n'étant pas attendue avant le mois prochain, cette découverte corrobore les rumeurs d'un lancement en mai

iPadOS 17.4 avait déjà révélé des références à un positionnement horizontal pour la webcam et les capteurs de Face ID, ainsi qu'un Apple Pencil 3 qui serait sensible à la pression des doigts . Sur iPadOS 17.5, 9To5Mac a repéré plusieurs interactions possibles avec ce nouveau capteur de pression a priori situé dans la tranche du stylet : en plus du geste « squeeze », le système fait mention des gestes « LongSqueeze » et « DoubleSqueeze ». Il y aura donc deux alternatives la pression simple : la pression longue et la double pression.