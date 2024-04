iOS 18 : un assistant de navigation pour Safari ?

Mise à jour 15:45 :

Steve Moser a repéré d'autres références à la fonctionnalité de recherche visuelle (nom de code Poplar) au sein de visionOS, et il y a même une icône l'accompagnant.





iOS 18 devrait apporter à Safari une nouvelle fonctionnalité appelée « Safari browsing assistant », a découvert le développeur Nicolás Álvarez en fouillant sur les serveurs d'Apple. Les communications de cet assistant à la navigation entre l'iPhone et les serveurs d'Apple passent par le relais privé d'iCloud, et c'est tout ce que l'on sait à ce stade : on imagine qu'il s'agira d'une des fameuses nouvelles fonctionnalités promises par Apple qui feront appel à l'intelligence artificielle, mais on ne peut que spéculer que son rôle précis.Une autre fonctionnalité énigmatique repérée par Nicolás Álvarez s'appelle « Encrypted visual search ». Apple propose déjà une fonctionnalité de recherche visuelle, par exemple pour détecter certains contenus de photos sur l'app Photos et dans la recherche de Spotlight, mais il semble qu'il s'agisse de quelque chose de nouveau qui sera spécifique à la navigation sur Safari et qui nécessitera un traitement à distance, là aussi via le relais privé d'iCloud. Pour en savoir plus, il faudra attendre la présentation officielle d'iOS 18 qui aura lieu le 10 juin à la WWDC 2024