Apple Watch : le bug de touchers fantômes touche de nouveaux modèles

On croyait que seuls les tout derniers modèles d'Apple Watch étaient concernés par le bug de « touchers fantômes » entraînant la prise en compte par watchOS de clics qui n'ont pas eu lieu. Finalement, Apple a prévenu son réseau de réparateurs que les Apple Watch Series 7, Series 8 et Ultra de première génération pouvaient également présenter ce bug, en plus des Series 9 et Ultra 2. Les personnes affectées par ce problème sont invitées à redémarrer leur montre en appuyant simultanément sur le bouton latéral et la couronne digitale pendant dix secondes, et de garder le système de leur Apple Watch à jour.Le 7 mars dernier est sorti watchOS 10.4 qui est censé corriger ce comportement erratique pouvant être particulièrement gênant puisqu'il est susceptible de survenir à n'importe quel moment (par exemple, lorsque l'utilisateur rentre un code secret ). Cela n'a visiblement pas fonctionné chez tout le monde.