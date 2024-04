Deux nouveaux coloris pour l'iPhone 16 ?

délavées

Quels seront les coloris proposés par Apple sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus en septembre ? Selon Fixed focus digital , les teintes actuelles (bleu, rose, jaune, vert, noir) seraient conservées et Apple rajouterait un blanc ainsi qu'un violet. Avec les iPhone 14 et 15, Apple avait fait le choix de ne pas avoir de coloris clair neutre, qu'il soit gris ou blanc : voilà un manque qui serait donc comblé. A priori, il n'y aurait pas de modification dans la saturation des couleurs, qui seraient toujours aussisobres.

Rendu par MacRumors

Du côté des modèles Pro, pas de folies : le revêtement PVD du titane serait toujours aussi difficile à colorer et Apple continuerait donc d'éviter les teintes vives. Les rumeurs évoquent deux nouveautés avec un doré sombre appelé « Titane désert » ainsi qu'un « Titane gris » ressemblant au gris sidéral de l'iPhone 6.