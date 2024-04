Apple va permettre de réparer l'iPhone avec des composants d'occasion

C'est une annonce importante que vient de faire Apple par le biais d'un communiqué de presse : à partir de cet automne, il sera possible de réparer certains modèles d'iPhone avec des composants officiels d'occasion. Ces composants bénéficieront du même système d'appairage et de calibration que les modèles neufs, et il sera possible de vérifier dans un menu (Réglages > Général > Informations) si les pièces utilisées dans le cadre d'une réparation sont neuves ou d'occasion. Apple étendra également la fonctionnalité de verrouillage d'activation afin qu'il ne soit pas possible d'utiliser des composants issus de modèles d'iPhone déclarés volés ou perdus.

Réparation d'iPhone — Image Apple

Mise à jour 16:01 :

Le Washington Post nous apprend que cette évolution concernera bien l'iPhone 15 mais pas les modèles précédents. John Ternus a expliqué à la publication qu'il avait fallu réaliser des changements matériels « pour permettre l'utilisation de composants d'occasion sans compromis », ce qui explique pourquoi les anciens modèles ne seront pas éligibles.

Même les composants biométriques (Face ID) seront concernés par cette mesure, mais seulement sur les futurs smartphones d'Apple, à compter de l'iPhone 16 qui sera lancé en septembre . Apple indique que la calibration se fera directement sur l'iPhone. Le processus de réparation sera également simplifié pour qu'il ne soit plus nécessaire de fournir le numéro de série de l'appareil pour la commande de composants sur le Self Service Repair Store dans le cadre de réparations n'impliquant pas un remplacement de la carte mère.Apple indique que cette mesure concernera les réparateurs indépendants ainsi que les clients particuliers souhaitant réparer eux-mêmes leur iPhone. On attendra de connaître tous les détails avant de sauter au plafond, mais cela ne peut être qu'une bonne chose pour la réparabilité de l'iPhone, l'impact environnemental des réparations, et potentiellement la valeur de revente d'un iPhone pour pièces. C'était d'ailleurs une évolution inévitable, les législateurs voulant l'imposer un peu partout dans le monde ; c'est d'ailleurs déjà voté dans l'Oregon avec une entrée en vigueur en janvier 2025.