Les premiers Macs M4 arriveraient dès la fin d'année 2024

Les premiers Macs équipés de la puce Apple M4 arriveront dès la fin de cette année 2024, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Apple choisirait un calendrier agressif pour le déploiement de cette nouvelle génération de puces, avec seulement un an d'écart avec les renouvellements précédents. L'intégralité de la gamme finirait d'être renouvelée courant 2025.Comme l'année dernière sur le MacBook Pro de génération M3 lancé fin octobre , Apple lancerait trois déclinaisons d'un seul coup avec la puce M4 sur un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme puis les puces M4 Pro et M4 Max sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces haut de gamme. L'iMac aurait également droit à la puce M4 dès cet automne, tout comme le Mac mini qui ferait donc l'impasse sur la puce M3. Le MacBook Air, dont la version M3 a été lancée en mars 2024 , attendrait quant à lui le printemps 2025. Suivront ensuite le Mac Studio vers mi-2025 et enfin le Mac Pro un peu plus tard.Mark Gurman évoque trois noms de code : Donan pour le modèle d'entrée de gamme correspondant à la puce M4, Brava pour plusieurs modèles de milieu de gamme correspondant a priori aux puces M4 Pro et M4 Max, puis Hidra pour le haut de gamme qui devrait correspondre à la puce M4 Ultra. Le journaliste précise qu'Apple testerait plusieurs versions de son futur Mac Studio avec des puces encore inédites de génération M3 et une variation de la puce Hidra en génération M4. Le Mac Pro aurait droit à des versions plus musclées de puces Hidra. L'absence de technologie UltraFusion sur la puce M3 Max actuelle suggère que les futures puces M3 Ultra et M4 Ultra auraient un design inédit : si Apple leur applique alors la technologie UltraFusion, cela ouvrirait la porte à une puce M4 Extreme encore plus ambitieuse

(lire : La puce Apple M4, c'est pour quand ?)

Mark Gurman n'entre pas dans le détail des nombres de coeurs, mais explique qu'Apple mettrait le paquet sur le Neural Engine pour booster les applications d'intelligence artificielle (ce qui confirme de précédentes rumeurs ). Ces nouvelles puces doivent également prendre en charge jusqu'à 512 Go de RAM, au lieu d'un maximum de 192 Go sur les modèles actuels. Les puces M4 seront toujours gravées par TSMC à une finesse de 3 nanomètres, mais avec une version révisée permettant des optimisations en puissance et en consommation.