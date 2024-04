Les MacBook Pro de génération M4 seraient lancés dès cet automne

Les MacBook Pro sont passés aux puces de génération M3 en octobre 2023 . Le renouvellement avec les puces de génération M4 pourrait survenir pile un an plus tard, dès cet automne 2024 à en croire les sources souvent bien renseignées de Mark Gurman sur Bloomberg Les futures puces M4, M4 Pro et M4 Max seront toujours gravées par TSMC à une finesse de 3 nanomètres, mais avec un process amélioré permettant de gagner légèrement en puissance, en efficience énergétique et en densité, et cela indépendamment des progrès réalisés par Apple dans le design de ses puces. Pour le moment, on ne sait rien des progrès qui seront apportés au CPU et au GPU, mais plusieurs rumeurs pointent vers une franche amélioration du Neural Engine pour les applications d'intelligence artificielle, des annonces majeures sur le sujet étant attendues au sein de macOS 15 qui sera présenté en juin.Les autres évolutions de la future gamme n'ont pas fait l'objet de rumeurs particulières à ce stade. Il est possible qu'il y ait quelques composants en progrès (l'année dernière, l'écran avait par exemple légèrement gagné en luminosité), mais on ne s'attend a priori pas à des évolutions particulièrement majeures impactant le design. La quantité de RAM maximale prise en charge (aujourd'hui de 128 Go) pourrait augmenter, et on espère vivement qu'Apple proposera une mémoire vive un peu plus généreuse sur les modèles 14 pouces d'entrée de gamme aujourd'hui limités à 8 Go. Côté connectique, Apple pourrait proposer la prise en charge du Wi-Fi 7 et de ses débits plus rapides , du Bluetooth 5.4 et pourquoi pas du Thunderbolt 5 Si vous n'avez pas craqué sur un modèle M3 jusqu'ici et que votre configuration actuelle vous donne encore le temps d'attendre, il peut être intéressant de patienter jusqu'à l'arrivée des modèles M4 pour investir dans un MacBook Pro. Si vous comptez acheter dès maintenant, sachez que vous pouvez régulièrement bénéficier de remises chez les revendeurs officiels — vous pouvez retrouver les meilleures offres en temps réel sur notre comparateur de prix . Certains week-ends, vous pouvez récupérer des bons d'achat en bonus (10 € par tranches de 100 € dépensés) à la Fnac ; nous relayons ces offres dans nos bons plans Une autre option pour faire des économies consiste à opter pour un modèle reconditionné par Apple sur le Refurb Store , avec une économie de 15% à la clé. Pour le moment, seuls les modèles 14 pouces avec puce M3 et 8 Go de RAM sont disponibles, à 1 699 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 999 € pour 512 Go de stockage et à 1 889 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 229 € pour 1 To de stockage. Les configurations plus musclées pourraient arriver durant le printemps. Attention, les stocks du Refurb Store sont limités, mis à jour tôt chaque matin et il n'y a pas du stock tous les jours.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous avez également accès à l'Apple Store éducation , qui vous permet d'obtenir des tarifs préférentiels toute l'année. Le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 est affiché à partir de 1 869 € au lieu de 1 999 € (-6%), les modèles avec puces M3 Pro à partir de 2 309 € au lieu de 2 499 € (-8%) et le MacBook Pro 16,2" à partir de 2 759 € au lieu de 2 999 € (-8%). Si vous achetez durant l'été, vous pouvez également bénéficier de l'offre Back to School qui vous permet de récupérer un cadeau en bonus : l'année dernière, l'offre s'était tenue du 13 juillet au 23 octobre et elle permettait de récupérer une carte cadeau Apple d'une valeur de 150 € ( en savoir plus ).