Générations M3 et M4, quel avenir pour les Mac Studio et Mac Pro ?

Les versions actuelles du Mac Studio et du Mac Pro, commercialisées le 5 juin 2023 , sont équipées de puces de génération M2. Apple a lancé ses premiers Macs de génération M3 en fin d'année dernière, mais sans la puce M3 Ultra nécessaire pour réaliser la version haut de gamme du Mac Studio et le Mac Pro. Il y a eu des rumeurs pointant vers une sortie vers la mi-2024 , mais la situation pourrait être un peu plus complexe qu'attendu.Sur Bloomberg , le journaliste Mark Gurman se montre un peu flou mais laisse penser que le Mac Pro pourrait finalement sauter une génération afin de passer directement à la puce M4 Ultra. Conséquence, il n'y aurait peut-être rien avant mi-2025 au plus tôt. Quant au Mac Studio, Apple testerait actuellement deux versions avec des puces de génération M3 et M4, mais on ne sait pas si l'idée serait de tout lancer d'un seul coup en 2025 ou si un modèle M3 pourrait être dévoilé dès cette année. Toujours selon Mark Gurman, les puces de génération M4 devraient prendre en charge jusqu'à 512 Go de RAM, contre 192 Go sur les modèles actuels.Jusqu'ici, la particularité des puces M1 Ultra puis M2 Ultra reposait sur la technologie UltraFusion : les puces M1 Max et M2 Max sont équipées de connecteurs qui permettent de combiner deux puces Max pour doubler le nombre de coeurs et augmenter drastiquement les performances. Or, on a pu voir que les puces M3 Max utilisées sur les derniers modèles de MacBook Pro sont dépourvus des connecteurs d'UltraFusion : il n'est donc pas possible de créer une puce M3 Ultra avec le même procédé que les deux générations précédentes.Dès lors, on ne peut que spéculer : soit Apple n'a jamais eu l'intention de créer des Mac Studio et Mac Pro de génération M3 et il était donc inutile d'intégrer ces connecteurs, soit Apple prévoit d'ajouter une nouvelle puce plus ambitieuse à sa gamme sans reposer sur cette technologie. Une nouvelle puce spécifiquement dédiée aux ordinateurs de bureau pourrait être plus optimisée à ce type d'usage, par exemple sans les coeurs de CPU économes en énergie et avec un plus grand nombre de coeurs puissants. Et si cette nouvelle puce était alors équipée de la technologie UltraFusion, il serait possible d'aller encore plus loin en doublant les coeurs avec une puce Extreme réservée au Mac Pro qui retrouverait alors tout son intérêt face au petit Mac Studio.

Les connecteurs de la technologie UltraFusion sur deux puces M1 Max

Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui difficile de conseiller un investissement de long terme dans un Mac Studio ou un Mac Pro qui a déjà une génération de puce de retard, sans les dernières innovations côté graphismes (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading, accélération matérielle du format AV1). On garde un petit espoir avec la WWDC 2024 qui aura lieu le 10 juin : ce serait la rampe de lancement idéale pour un Mac Studio de génération M3, si seulement il existe.