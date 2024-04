iOS 18 : les fonctions d'IA tourneraient toutes en local

Les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui seront dévoilées à la WWDC le 10 juin prochain et qui seront notamment intégrées à iOS 18 et macOS 15 devraient avoir une particularité, selon Mark Gurman sur Bloomberg En clair, tout se passera sur l'iPhone, l'iPad ou le Mac et

Visuel par 9To5Mac

Apple a investi des fortunes dans des serveurs destinés à entraîner son modèle d'intelligence artificielle générative, mais son système ne serait pas encore au point et on a eu vent de négociations pour intégrer à iOS 18 des services tiers tels que Gemini de Google ou ChatGPT d'OpenAI. Cela n'empêcherait pas Apple de dévoiler une importante refonte de son assistant vocal Siri ainsi que diverses nouveautés comme des fonctionnalités de résumé automatique et d'auto-complétion de texte pour Pages et Keynote, un équivalent du Copilot de GitHub pour Xcode , ou encore un mystérieux assistant de navigation pour Safari