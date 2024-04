Appareils photos de l'iPhone 16 Pro : moins d'aberrations optiques ?

Apple testerait actuellement un nouveau revêtement qui viendrait s'appliquer aux lentilles de l'iPhone 16 Pro, selon le fuiteur yeux1122 . Le procédé appelé(ALD) permet d'appliquer une couche d'une épaisseur de seulement quelques atomes. Appliqué aux appareils photo, il permet de mieux contrôler la planéité de la lentille, et donc les réflexions de lumière qui entraînent des aberrations optiques telles que le facteur de flare ou le ghosting. C'est un phénomène qui touche tous les modèles d'iPhone lorsqu'une forte source de lumière rentre directement dans le capteur.

Aberration optique sur l'iPhone 11 Pro — Photo par blackjackmark sur MacRumors

Apple a mis en place des correctifs logiciels en 2021 avec iOS 15 pour repérer certaines aberrations et les corriger automatiquement, mais c'est assez peu efficace. On sait qu'Apple doit présenter diverses nouveautés relatives à l'intelligence artificielle au sein d'iOS 18, et cela fait partie des traitements qui pourraient être grandement améliorés. L'iPhone 16 Pro, lui, sera présenté en septembre