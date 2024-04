La seconde bêta d'iOS 17.5 télécharge des apps depuis le web

Apple a hier soir distribué la seconde version bêta d'iOS 17.5 aux développeurs, deux semaines après la première . C'est elle qui active la possibilité pour les utilisateurs de l'Union européenne d'installer des applications depuis le site web des développeurs et non depuis l'App Store ou une boutique tierce. Apple a mis en ligne tous les détails techniques sur son site web . Pour l'utilisateur final, cela fonctionne comme d'habitude : un panneau s'affiche pour certifier la provenance de l'application et demander une confirmation avant de lancer l'installation.Les éditeurs tirant parti de cette nouvelle fonctionnalité devraient être peu nombreux : Apple a en effet mis en place des conditions strictes pour bénéficier de cette possibilité, incluant la notarisation des apps, une ancienneté de deux ans sur l'Apple Developer Program, et surtout l'exigence de posséder une app ayant été téléchargée plus d'un million de fois au sein de l'UE l'an passé.En dehors de cette nouveauté réservée à l'Union européenne, iOS 17.5 ne semble pas apporter d'autres évolutions particulières à ce stade du développement. Des traces d'une fonctionnalité de détection des traqueurs indésirables de marques tierces ont bien été repérées, mais elle n'est pas encore active. La version finale d'iOS 17.5 est attendue pour le mois de mai, peu avant la présentation d'iOS 18 à la WWDC le 10 juin