L'iPhone 16 Pro va-t-il embarquer un minimum de 256 Go de stockage ?

L'année dernière, l'iPhone 15 Pro Max avait été le premier smartphone d'Apple à être proposé avec un minimum de 256 Go de stockage. Cette année, ce pourrait être au tour de l'iPhone 16 Pro de lui emboîter le pas et d'abandonner la capacité de 128 Go. La rumeur qui se répand sur le web cette semaine émane du compte @leaksapplepro qui n'a malheureusement pas un historique nous permettant de lui faire confiance. S'il y a donc de bonnes chances que la prétendue indiscrétion ne repose pas sur des sources concrètes, cette évolution reste parfaitement crédible.La précédente augmentation de la capacité de stockage minimale de l'iPhone remonte à 2020 avec l'iPhone 12 Pro qui offrait alors un minimum de 128 Go. Avant, c'était l'iPhone X en 2017 qui avait porté ce minimum à 64 Go, seulement un an avant l'iPhone 7 de 2016 qui démarrait à 32 Go. Il faut ensuite remonter jusqu'à 2009 avec l'iPhone 3GS pour retrouver le passage de 8 Go à 16 Go.

Visuel par The Apple Hub

Il y a un argument majeur en faveur de l'abandon de la capacité de 128 Go : c'est aujourd'hui une capacité insuffisante pour enregistrer en ProRes 4K, au point qu'Apple a bloqué cette possibilité à moins d'utiliser un support de stockage externe. C'est évidemment un usage de niche, mais c'est aussi le signe de l'évolution des besoins que la gamme « Pro » se doit de refléter.D'ailleurs, des rumeurs prêtent à Apple l'intention d'utiliser de la mémoire QLC pour proposer pour la première fois un iPhone embarquant 2 To de stockage : Apple n'a jamais proposé cinq capacités de stockage différentes au sein d'une même gamme et il serait donc le bon moment de retirer le modèle de 128 Go. Il resterait alors quatre options : 256 Go, 512 Go, 1 To de 2 To. On notera tout de même qu'Apple a déjà choisi une solution différente pour limiter le nombre de références tout en maximisant les profits : en 2018, l'iPhone XS était par exemple décliné en trois capacités de 64 Go, 256 Go et 512 Go, sans le modèle de 128 Go qui aurait certainement rencontré un certain succès...