Une forte baisse des ventes d'iPhone début 2024 ?

Les ventes d'iPhone ne seraient pas au beau fixe en ce début d'année 2024. Le cabinet IDC a publié ses estimations de vente sur l'ensemble des fabricants de smartphones au niveau mondial pour le premier trimestre de cette année, et ils constatent un déclin de 9,6% des ventes d'iPhone sur cette période alors que le marché est en hausse de 7,8%. La part de marché globale d'Apple serait quant à elle passée de 20,7% à 17,3%, tandis que Samsung parviendrait à maintenir un niveau de ventes presque constant, perdant quelques plumes en terme de parts de marché mais consolidant sa place de leader mondial.IDC explique que cette évolution serait principalement due à un seul pays : la Chine, où la concurrence monte en gamme alors qu'un sentiment nationaliste grandissant favorise les fabricants locaux. Xiaomi poursuivrait ainsi sa montée en puissance avec 33,8% de ventes en plus d'une année sur l'autre, et on voit apparaître dans le classement le chinois Transsion, complètement inconnu en Europe, qui s'arrogerait déjà 9,9% des parts de marché mondiales en séduisant de plus en plus de marchés émergents.Apple présentera ses prochains résultats financiers, qui couvriront les trois premiers mois de cette année 2024, le soir du 2 mai. Pour le trimestre précédent, qui couvrait l'importante période des fêtes de fin d'année, Apple avait publié des chiffres globaux en hausse mais le détail révélait déjà un recul de 13% du chiffre d'affaires réalisé en Chine.