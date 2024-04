iOS 18 : des mémos vocaux et des calculs dans l'app Notes ?

L'application Notes recevrait une mise à jour d'envergure sur iOS 18 et macOS 15, affirme AppleInsider à partir de sources travaillant à Cupertino. L'application gagnerait notamment la possibilité d'inclure des mémos vocaux aux notes, avec une interface proche du Dictaphone et la possibilité d'insérer les mémos de la même manière que les images un peu partout dans les notes. Apple prévoirait également une transcription automatique des mémos en texte, ce qui devrait d'ailleurs rendre possible la recherche au sein d'un mémo.Une autre évolution très importante concernerait la possibilité d'écrire des calculs complexes au sein des notes. Il y aurait également un lien avec l'application Calculette pour exécuter les calculs, ce qui semble pointer vers l'arrivée tant attendue de cette application sur l'iPad avec iPadOS 18. La présentation des nouveautés d'iOS 18 et de macOS 15 aura lieu à la WWDC le 10 juin