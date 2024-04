AltStore PAL, un premier App Store alternatif pour l'iPhone en Europe

Une première alternative à l'App Store officiel est désormais disponible pour les utilisateurs situés au sein de l'Union européenne : il s'agit de l'AltStore PAL , créé par le développeur Riley Testut. On retiendra le symbole avant tout, car le contenu est pour le moment anémique. Il y a seulement deux applications au lancement, les deux développées par Riley Testut : un émulateur de vieilles consoles Nintendo appelé Delta, et un gestionnaire de presse-papier appelé Clip. L'une est gratuite, l'autre nécessite une donation d'un minimum d'un euro. AltStore PAL est open-source et la distribution d'applications sur ses rayonnages est gratuit (à l'exception de la fameuse Core Technology Fee d'Apple de 0,50 € au-delà d'un million de téléchargements). C'est Patreon qui est utilisé pour la rémunération des apps payantes. Pour l'utilisateur final, AltStore PAL est accessible avec un abonnement de 1,80 € par an.Maintenant qu'il est disponible, l'AltStore PAL accepte les inscriptions des développeurs et le catalogue d'applications disponibles devrait donc rapidement s'étoffer. L'installation de cette boutique alternative se fait depuis le site web de l'AltStore PAL , à condition de résider dans l'Union européenne et d'avoir installé iOS 17.4 L'arrivée des boutiques d'applications tierces en Europe va bouleverser la distribution d'application pour les développeurs, et l'App Store officiel n'aura plus l'exclusivité des contenus disponibles. Tout le monde n'appréciera pas : l'émulateur Delta est seulement disponible sur l'AltStore PAL au sein de l'Union européenne. En dehors, il est bien proposé sur l'App Store d'Apple.