L'iPhone 17 Plus aura-t-il un écran plus petit ?

C'est une bien étrange rumeur qui est lancée par Ross Young : le futur iPhone 17 Plus attendu l'année prochaine serait équipé d'un écran plus petit que l'iPhone 15 Plus actuel qui présente une diagonale de 6,7 pouces. L'analyste, qui est spécialiste des écrans et dispose souvent de bonnes sources, ne précise pas quel serait le recul exact. Ce serait en tout cas inédit, puisque la tendance a historiquement toujours été à la hausse.

iPhone 16 et iPhone 16 Plus, par The Apple Hub

D'ailleurs, une nouvelle hausse des dimensions des écrans est attendue cette année sur les modèles Pro : l'iPhone 16 Pro passerait de 6,1" à 6,3" alors que l'iPhone 16 Pro Max passerait de 6,7" à 6,9". Ce changement se ferait presque uniquement sur la hauteur, et s'accompagnerait d'une réduction de la taille des bordures autour de l'écran. Le châssis serait tout de même un peu plus volumineux, ce qui permettrait à Apple de loger le téléobjectif périscopique 5x sur le petit modèle.L'année dernière, Ross Young prévenait qu'après cette augmentation des tailles d'écrans des modèles Pro sur la gamme d'iPhone 16 en 2024, ce serait au tour des modèles classiques d'évoluer dans le même sens avec la gamme d'iPhone 17 en 2025. Tandis que l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Plus hériteraient enfin de dalles LTPO prenant en charge les 120 Hz de la technologie ProMotion, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max se distingueraient visuellement par un déménagement des principaux capteurs de Face ID sous l'écran , seule la webcam restant alors visible sous la forme d'un poinçon circulaire.Ross Young contredit donc ses précédentes déclarations. Qui faut-il croire, Ross Young 2023 ou Ross Young 2024 ? Qui se risque à prédire l'avenir longtemps à l'avance peut se heurter à d'éventuels changements stratégiques en cours de route : il est possible qu'Apple ait simplement revu ses plans. En attendant d'en savoir plus, voilà en tout cas une rumeur à prendre avec un maximum de recul.