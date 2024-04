Apple investit 250 millions pour étendre son campus de Singapour

Tim Cook est en Asie pour faire la tournée des popotes. À l'occasion d'une étape à Singapour, Tim Cook y a annoncé un investissement de 250 millions de dollars pour étendre son campus de Ang Mo Kio. Apple a racheté deux bâtiments adjacents de ses locaux actuels, et les travaux de transformation débuteront dans le courant de cette année. Les nouveaux locaux, dont la surface et la capacité ne sont pas précisés, seront alimentés à 100% par de l'énergie renouvelable.

Rendus par Hassell Studio via Apple

Apple a profité de cette annonce pour brosser la cité-État insulaire dans le sens du poil, rappelant qu'elle y a ouvert son premier bureau en 1981 avec 72 employés qui travaillaient alors sur l'Apple II. L'équipe actuelle comporte plus de 3 600 personnes, sans compter les trois Apple Stores, et va continuer à croître avec l'ouverture prochaine des deux nouveaux bâtiments. Apple indique qu'il y auraOn n'en saura pas plus., conclut Tim Cook.