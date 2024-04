AirPlay dans les hôtels : un premier déploiement en Amérique du Nord

Trois mois après l'intégration de la fonctionnalité à l'iPhone avec iOS 17.3 , une toute première chaîne d'hôtels prend désormais en charge AirPlay sur les téléviseurs de ses chambres : il s'agit de IHG Hotels & Resorts, avec plus d'une soixantaine d'établissements compatibles dès aujourd'hui, d'autres devant arriver dans les prochains mois. Ces hôtels sont tous situés en Amérique du Nord, la grande majorité aux États-Unis et quelques-uns au Canada ainsi qu'au Mexique. On notera au passage que le groupe IGH possède de nombreux hôtels en France sous les marques Holiday Inn, Crowne Plaza, Staybridge Suites, Hotel Indigo, Kimpton, Six Senses ou encore InterContinental : c'est plutôt bon signe pour la suite.Pour apporter cette compatibilité, les hôtels concernés ont installé la dernière génération de téléviseurs LG de gamme LG Pro:Centric, une ligne qui est spécifiquement dédiée au marché hôtelier. Le fonctionnement d'AirPlay dans les hôtels est d'une grande simplicité : il suffit de scanner un QR Code affiché sur le téléviseur avec l'iPhone ou l'iPad pour pouvoir se connecter automatiquement au réseau Wi-Fi de l'hôtel ainsi qu'au téléviseur, puis pouvoir diffuser des contenus sur l'écran de la chambre via AirPlay.