Un écran Mini-LED pour l'iPad Air M2 de 12,9 pouces ?

La prochaine révision de l'iPad Air et de l'iPad Pro attendue courant mai devrait s'accompagner de chamboulements dans les tarifs et dans les technologies d'écrans utilisées sur les tablettes haut de gamme d'Apple. Alors que les deux tailles d'iPad Pro basculeraient sur la technologie OLED, au lieu de LCD (11") ou Mini-LED (12,9") aujourd'hui, l'iPad Air 10,9" conserverait sa dalle LCD et le nouveau modèle 12,9" hériterait de l'écran Mini-LED aujourd'hui utilisé sur l'iPad Pro, selon les sources de l'analyste Ross Young L'iPad Air 12,9" aurait ainsi droit aux "vrais noirs" que permet d'obtenir cette technologie, mais de manière moins précise que l'OLED puisque le rétro-éclairage d'une dalle Mini-LED se désactive par petites zones alors que chaque pixel d'un écran OLED émet sa propre lumière individuellement. Aussi, l'iPad Air 12,9" devrait présenter le même désavantage que l'iPad Pro 12,9" aujourd'hui : un poids supérieur (sur l'iPad Pro, le passage du LCD au Mini-LED avait entraîné un surplus de 41 grammes), et une épaisseur de 0,5 mm plus importante.

Visuel par The Apple Hub

L'iPad Pro M3, qui devrait également présenter une refonte de son design avec une caméra horizontale un nouvel Apple Pencil et peut-être les aimants de MagSafe , devrait voir ses tarifs considérablement augmenter, ce qui explique pourquoi Apple déclinerait pour la première fois l'iPad Air dans une grande taille de 12,9". Outre cette nouvelle taille, la révision de l'iPad Air devrait être beaucoup plus mineure avec l'intégration de la puce M2 et de quelques évolutions mineures (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3), en plus de la possible mais hypothétique arrivée d'un nouvel appareil photo.