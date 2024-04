Un composant du HomePod avec écran en fuite

Un composant appartenant à un modèle de HomePod inconnu jusqu'ici est arrivé entre les mains du collectionneur Kosutami , qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà publié les photos de deux prototypes de HomePod équipés d'un écran LCD circulaire. Cette fois, il s'agit d'une vitre protégeant l'écran, et on retrouve une nouvelle fois la forme circulaire qui nous montre qu'Apple n'a pas l'intention de révolutionner le design de son enceinte connectée. C'est également un nouvel élément nous indiquant que les travaux sur ce futur modèle continuent chez les sous-traitants d'Apple, même si le lancement ne serait pas encore imminent : cet hiver, Mark Gurman prévenait qu'il faudrait sans doute attendre 2025 Les indices pointant vers l'arrivée d'un HomePod équipé d'un écran en bonne et due forme se multiplient ces derniers temps. La preuve ultime a été trouvée par 9To5Mac en février dans les sources de tvOS 17.4, qui fait référence à un modèle au nom de code Z314 équipé de la puce Apple A15 et qui prend en charge le framework d'interface SwiftUI, ce qui signifie qu'il est bien équipé d'un écran. Le système comporte également des références à un mystérieux homeOS , qui pourrait désigner le dérivé de tvOS adapté aux écrans circulaires.