TSMC : les puces d'Apple fabriquées aux États-Unis coûteront plus cher

Les futures puces d'Apple qui seront produites par TSMC aux États-Unis lui coûteront plus cher que celles fabriquées à Taïwan. À l'occasion de l'annonce des derniers résultats financiers de son entreprise, le patron de TSMC a en effet prévenu que son entreprise ne sacrifierait pas ses marges pour répondre aux demandes locales de ses clients, rapporte le Financial Times , a déclaré C.C. Wei., a-t-il averti, ajoutant avoir déjà commencé à discuter de hausses de prix avec ses principaux clients.

C.C. Wei — Image TSMC

TSMC est actuellement en train de construire une usine de puces à Phoenix, en Arizona, qui doit ouvrir ses portes en 2025 avec une première ligne de production en 4 nanomètres suivie d'une seconde ligne de production en 3 nanomètres en 2026. La semaine dernière, TSMC a annoncé le projet d'une troisième usine devant ouvrir en 2030 et qui sera spécialisée dans la production de puces gravées en 2 nanomètres. Pour cela, TSMC recevra une subvention de 6,6 milliards de dollars de la part du département du commerce américain, ce qui ne représente que 10% du budget total du fondeur qui a porté à 65 milliards de dollars ses investissements en Arizona.Apple a déjà confirmé qu'elle sera cliente de ces futures usines, qui lui permettront de réduire sa dépendance de Taïwan. Aujourd'hui, toutes les puces Apple Silicon sont produites sur l'île, ce qui représente un risque stratégique, à la fois géographique (on a pu le constater à nouveau avec le récent séisme ) et géopolitique puisque l'indépendance de Taïwan est contestée par la Chine.