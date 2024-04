macOS 15 repenserait sa Calculette

Apple préparerait une refonte de l'application Calculette pour macOS 15, selon les sources d'AppleInsider . Ce projet aurait pour nom de code « GreyParrot », le Gris du Gabon étant une des espèces de perroquets les plus intelligentes. Outre le petit redesign pour adopter les boutons arrondis déjà présents sur iOS, il y aurait donc plusieurs évolutions majeures dans les fonctionnalités de l'application.

Montage par AppleInsider

Apple repenserait l'affichage de l'historique des calculs, qui prend aujourd'hui la forme d'une fenêtre séparée sous le nom de rouleau de papier. Un petit bouton permettrait de faire apparaître une colonne sur le côté gauche de l'application. La taille de la fenêtre pourrait être modifiée, la taille des boutons s'adaptant alors automatiquement, et cela indépendamment du mode choisi (élémentaire, scientifique ou programmeur).Apple changerait également la manière dont fonctionne l'outil de conversion, aujourd'hui planqué dans un menu avec une interface très peu intuitive. À la place, il y aurait simplement un affichage sur deux lignes avec la possibilité d'inverser et d'échanger facilement les unités.

Montage par AppleInsider

Plus tôt cette semaine, AppleInsider nous indiquait que l'intégration de la Calculette faisait partie d'une pléiade de nouveautés prévues pour l'application Notes cette année. Tout cela semble donc faire partie d'un seul et même projet, qui pourrait aboutir à l'arrivée tant attendue de l'application Calculette sur l'iPad avec iPadOS 18. La présentation officielle d'iOS 18 et de macOS 15 aura lieu à la WWDC le 10 juin prochain