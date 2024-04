Ouverture d'Apple Pay à la concurrence : l'UE devrait accepter la proposition d'Apple

La Commission européenne devrait approuver le mois prochain la proposition d'Apple d'ouvrir la puce NFC de l'iPhone à la concurrence sur le marchés des portefeuilles mobiles, rapporte Reuters . Sous le coup d'une enquête pour abus de position dominante dans le cadre d'Apple Pay, Apple avait en décembre dernier proposé une ouverture de son système à la concurrence au sein de l'Union européenne.La Commission avait détaillé les engagements d'Apple en janvier, précisant bien que cette ouverture ne concernerait que les fournisseurs tiers de portefeuilles mobiles et de services de paiement, la notion de portefeuille étant à prendre dans le sens de porte-monnaie, n'incluant donc pas les autres types de cartes pouvant faire appel à la technologie NFC (titres de transport, badges, clés de voiture, cartes de fidélité, etc.).Reuters explique que l'acceptation de la Commission européenne ne se ferait pas sans quelques amendements à la proposition d'Apple, sans que l'on en connaisse les détails à ce stade. Si cet accord finit bien par être ratifié, les sociétés émettrices de cartes de paiement n'auront plus à négocier un accord avec Apple pour pouvoir proposer leurs carte NFC sur l'iPhone ou l'Apple Watch, même si Apple exercera toujours un contrôlepour des questions de sécurité. Cette exploitation se fera alors en dehors de l'application Cartes (anciennement Wallet), et sans le moindre frais. De nombreux établissements bancaires pourraient alors être tentés de cesser de proposer Apple Pay à leurs clients, afin de mettre en place une solution maison moins coûteuse.