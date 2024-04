Arrêt du cuir : les accessoires en tissage fin abandonnés par Apple ?

En septembre dernier, Apple a annoncé l'abandon définitif de l'usage du cuir dans la conception de ses produits. En remplacement, un nouveau matériau a été présenté pour divers accessoires, comme les coques d'iPhone ou les bracelets d'Apple Watch : le tissage fin, ou FineWoven en anglais, qui est conçu à partir de matières recyclées. Si Apple revendiqueet, la qualité des accessoires a été vivement critiquée dès leur sortie, le matériau étant particulièrement sensible aux rayures et aux taches.Comme chaque année, Apple a début mars lancé sa collection de printemps de coques et de bracelets, mais sans nouvelles références utilisant le tissage fin. Ce n'était pas une coïncidence, selon Kosutami : Apple aurait tout simplement cessé la production des accessoires en question face au tollé qu'ils ont suscité ! Ils sont toujours au catalogue, mais ce serait donc seulement le temps d'écouler les stocks, sans doute avant la présentation d'un nouveau matériau aux côtés de l'iPhone 16 en septembre.

Une coque en tissage fin — Photo par The Verge

L'identité de Kosutami reste mystérieuse, mais ce collectionneur obtient régulièrement des informations exclusives chez les sous-traitants d'Apple ; c'est d'ailleurs lui qui avait révélé le nom FineWoven, avec des photos des emballages des coques destinées à l'iPhone 15, une semaine avant la présentation officielle du matériau une semaine plus tard. Sans pouvoir vérifier l'information, elle semble donc particulièrement crédible. L'occasion en tout cas de déconseiller à nouveau l'achat d'accessoires en tissage fin en espérant qu'Apple corrige sa copie en septembre.