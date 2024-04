iOS 18 ferait tourner son propre grand modèle de langage en local

Apple aurait mis au point un grand modèle de langage (LLM) pouvant être exploité en local sur ses propres produits, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Le journaliste avait déjà prévenu la semaine dernière que les fonctionnalités d'iOS 18 faisant appel à l'intelligence artificielle tourneraient intégralement en local . Sans entrer dans les détails, il annonce que les fonctionnalités ne seront pas supérieures à celles de la concurrence, mais il estime qu'Apple compte se démarquer par le fonctionnement indépendant de son système, qui serait bien plus réactif et plus respectueux de la vie privée que les services concurrents. Pour l'IA générative, l'intégration de services tiers comme Gemini de Google ou ChatGPT d'OpenAI serait toujours au programme.

Visuel par MacRumors

On sait qu'Apple prévoit notamment une refonte de son assistant vocal Siri : les requêtes nécessitant des informations distantes nécessiteront toujours un accès à Internet, bien évidemment, mais tout ce qui peut être réalisé en local serait donc exécuté sans connexion. La puissance nécessaire au fonctionnement du modèle de langage d'Apple reste la grande inconnue. Il semble en effet très probable que seuls les appareils les plus récents puissent prendre en charge cette évolution. Du côté du Mac, les anciens modèles Intel pourraient ne pas être compatibles. Du côté de l'iPhone, il se murmure que le Neural Engine des futures puces A18 verrait son nombre de coeurs considérablement augmenter : la gamme d'iPhone 16 qui sera présentée en septembre pourrait donc avoir des fonctionnalités exclusives.