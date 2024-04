Un nouveau modèle d'enceinte Beats Pill en approche

Un nouveau modèle d'enceinte Beats Pill est en approche. Il est en effet apparu en public, tenu par une dragonne par le joueur américain de basket-ball LeBron James arrivant à un match ce week-end. L'image a été publiée sur Instagram par sa propre équipe des Los Angeles Lakers. L'ancienne enceinte Beats Pill+ a été retirée de la vente en janvier 2022 , et elle ne permettait pas l'accroche d'une dragonne : il s'agit donc certainement d'une nouveauté à venir avec laquelle Beats cherche à faire le buzz. Une autre annonce est d'ailleurs imminente : déjà repéré sur iOS 17.4, le casque Beats Solo4 devrait arriver en mai La mise à la retraite de l'enceinte Beats Pill+ avait laissé un vide dans la gamme d'Apple : il n'existe en effet pas de HomePod fonctionnant sur batterie. Ce nouveau modèle devrait donc combler ce manque, avec une version qui sera sans doute révisée avec un port USB-C, une puce sans fil plus moderne permettant d'augmenter l'autonomie, la géolocalisation de l'enceinte et la prise en charge de « Dis Siri », et d'autres évolutions qui restent inconnues à ce jour.