IA : Apple rachète la startup française Datakalab

Apple a racheté en décembre 2023 la startup française Datakalab, nous apprend Challenges , pour un montant qui n'a pas été révélé. Fondée en 2017, l'entreprise a d'abord été spécialisée dans la détection d'émotions sur les visages, une technologie qui a trouvé des applications chez Médiamétrie au cinéma ou encore Disney pour mesurer l'attrait de ses bandes-annonces, puis elle a trouvé d'autres usages à ses algorithmes suite à la pandémie de Covid-19 avec la détection automatique du port du masque, par exemple dans les transports publics ou les salles de concert. En 2022, Datakalab a dû trouver d'autres sources de revenus et a travaillé sur des technologies de compression pour les algorithmes, la quantification, et c'est ce qui a intéressé Apple.Face au coût exorbitant des fermes de serveurs nécessaires aux grands modèles de langages utilisés dans le cadre de l'intelligence artificielle, Datakalab a cherché des techniques permettant de réduire la complexité des calculs pour qu'ils puissent être exécutés sur des machines plus conventionnelles. Bingo, c'était exactement ce que cherchait à faire Apple : les fonctionnalités d'iOS 18 faisant appel à l'IA tourneraient intégralement en local sur l'iPhone, à en croire de récentes rumeurs. La présentation de la refonte de Siri et de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle doit avoir lieu à la WWDC le 10 juin