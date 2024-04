Aux États-Unis, le soufflé Apple Vision Pro commence à retomber

Près de trois mois après le lancement de l'Apple Vision Pro aux États-Unis le 2 février dernier, l'intérêt pour le casque de réalité mixte d'Apple commence à retomber dans les boutiques officielles de la marque, rapporte Mark Gurman sur Bloomberg . La demande du public pour des démonstrations du casque aurait fortement chuté, avec un taux élevé de curieux n'honorant finalement pas leur rendez-vous. Les ventes seraient également en nette baisse : là où certaines boutiques pouvait vendre deux casques par jour, ce ne serait désormais plus qu'une poignée par semaine.

Lancement de l'Apple Vision Pro à New York — Photo Apple

Tous les nouveaux produits d'Apple suivent plus ou moins le même cycle : il y a toujours un intérêt accru au lancement entraînant une demande supérieure à l'offre, d'où des délais qui peuvent parfois atteindre plusieurs semaines, puis le soufflé redescend et les ventes se stabilisent à un niveau inférieur, entraînant le retour à une disponibilité sans attente. Ce désintérêt du public américain n'a donc rien de bien surprenant en tant que tel ; reste à voir si la baisse se poursuivra, et si oui jusqu'à quel niveau.Apple avait un tout petit stock — entre 60 000 et 80 000 unités — au lancement de l'Apple Vision Pro, ce qui explique pourquoi seuls les États-Unis ont été servis dans un premier temps. Maintenant que la situation semble se détendre, Apple devrait pouvoir étendre la disponibilité à l'international. La France pourrait être servie rapidement, la formation des employés des Apple Stores étant a priori prévue pour le milieu de l'année